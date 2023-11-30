Директор владимирского академического театра драмы Борис Гунин рассказал, каким был фестиваль...

Директор владимирского академического театра драмы Борис Гунин рассказал, каким был фестиваль "Золотой Витязь"Высокое признание. Владимирская драма завоевала главный приз 21-ого международного театрального форума "Золотой Витязь". Каким был фестиваль этого года? И почему так важна "верность традиции"?Гостем "Вестей" стал директор владимирского академического театра драмы Борис Гунин. С ним беседовала Мария Платанюк