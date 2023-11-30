«Отступать нельзя». Этими словами глава Владимира прокомментировал свою деятельность в эфире одного из областных гостелеканалов. Ведущий поинтересовался у Дмитрия Наумова, а не жалеет ли

«Отступать нельзя». Этими словами глава Владимира прокомментировал свою деятельность в эфире одного из областных гостелеканалов. Ведущий поинтересовался у Дмитрия Наумова, а не жалеет ли тот, что год назад решил принять участие в конкурсе на должность главы Владимира. Ответ на этот вопрос прозвучал следующим образом. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира В целом, еще ни разу не