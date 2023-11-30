На ноябрьском заседании Заксобрания депутаты утвердили новые изменения областного закона о бесплатной юридической помощи, предложенные губернатором Александром Авдеевым. Нотариальная

На ноябрьском заседании Заксобрания депутаты утвердили новые изменения областного закона о бесплатной юридической помощи, предложенные губернатором Александром Авдеевым. Нотариальная доверенность может быть как полноценной юридической услугой, так и ее частью. Если говорить о юристах, то облпарламент уверяет, что их труд в любом случае будет оплачиваться в полном объёме, а компенсацию за бесплатные услуги берет на