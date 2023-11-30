Хвойная красавица от Владимирской области появилась на уличной экспозиции «Ёлки России» в Москве на ВДНХ. Владимирская ель украшена игрушками мастеров из Гусь-Хрустального района и

Хвойная красавица от Владимирской области появилась на уличной экспозиции «Ёлки России» в Москве на ВДНХ. Владимирская ель украшена игрушками мастеров из Гусь-Хрустального района и изразцами от Дымов керамика, сообщает пресс-служба правительства. Каждый из 89 регионов представил для выставки свою ель, украшенную изделиями местных народных промыслов. К украшению ёлок привлекались профессиональные флористы и дизайнеры. Весной вечнозеленых