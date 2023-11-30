Город Кольчугино станет театральной столицей Владимирской области. Всё дело в том, что с 1-го по 3...

Город Кольчугино станет театральной столицей Владимирской области.Всё дело в том, что с 1-го по 3 декабря в Кольчугино, на площадке Дворца культуры, состоится V Открытый областной фестиваль любительских театров «ЧУГИНОКОЛЬ».Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, его участниками станут творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Краснознаменска (Московская область), Набережных Челнов (Татарстан), Переславля-Залесского (Ярославская область) и Северодвинска (Архангельская область).Владимирскую область представят театры из Киржача, Мурома, Петушков и Кольчугино.Торжественное открытие фестиваля пройдет 1 декабря в 19.00. Каждый день жюри будет просматривать спектакли, обсуждать выступления и выставлять оценки.На сцене ДК будут показаны 13 спектаклей, один из них пройдёт вне конкурса – это постановка «Две шутки в одном действии» Маловысокохудожественного театра им. А.П и М.А. Чеховых из Москвы.О программе:В первый день фестиваля зрителей ждет 4 спектакля:на Камерной сцене - спектакль «Аргуны» (г.Киржач), «Маяк» (г.Северодвинск), «Тамбовская казначейша» (г.Кольчугино).Малый зал - «Неуслышанные» (Набережные челны).на Большой сцене — «Панночка Вий» (г.Муром).Второй день фестиваля:на Большой сцене ДК - спектакль «Кому он нужен, этот Чехов» (г. Петушки), «По ту сторону смысла» (г.Переславль-Залесский).Малый зал — «Маяковские. Инцидент» (г.Санкт-Петербург), «Эмигранты» (г.Краснознаменск), «Часы» (г.Кольчугино).Третий день фестиваля:спектакль для детей «Мама-кот» (г.Муром), «Яма» (г. Ярославль).Также участников и гостей фестиваля ждут мастер-классы, интерактивный час «100 вопросов о театре» и «театральные мастерские» с профессиональным жюри.Фото: https://www.culture.ru, пресс-служба Правительства Владимирской области