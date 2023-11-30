Для прохождения воинской службы по контракту отбыла очередная группа из 23 добровольцев со всех уголков Владимирской области.

Для прохождения воинской службы по контракту отбыла очередная группа из 23 добровольцев со всех уголков Владимирской области. Об этом 30 ноября рассказала администрации региональной столицы.По традиции отважным мужчинам устроили торжественные проводы. В Доме культуры молодёжи собрались родственники и друзья контрактников, представители органов власти, военкомата и общественных организаций. Земляков благодарили за принятое решение встать на защиту Родины и желали вернуться домой живыми и здоровыми.Для бойцов приготовили музыкальный подарок, а священник Свято-Казанского храма отец Алексей благословил храбрецов и окропил всех святой водой.