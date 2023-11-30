Выставка работ художника Владимира Молодкина открылась 29 ноября в Мстёрском музее. Во время торжественной церемонии талантливому миниатюристу вручили нагрудный знак и удостоверение о

Выставка работ художника Владимира Молодкина открылась 29 ноября в Мстёрском музее. Во время торжественной церемонии талантливому миниатюристу вручили нагрудный знак и удостоверение о присвоении почётного звания. Владимир Николаевич Молодкин – представитель мстёрской школы лаковой миниатюрной живописи. Художник выработал свой стиль на основе древнерусской живописи, его известные работы – панно «Марфа Посадница», серия «Славяне», икона «Рождество