Из Владимирской области отправили новую мебель и оборудование для школы в Докучаевске Владимирская...

Из Владимирской области отправили новую мебель и оборудование для школы в ДокучаевскеВладимирская область как регион-шеф продолжает помогать Докучаевску Донецкой народной республики. В подшефный город прибыл очередной гуманитарный груз.Это новая мебель и оборудование для школы № 4 и других образовательных учреждений Докучаевска. Владимирская область отправила стеллажи, парты, шкафы, настенные доски и парты. Разгрузку и распределение лично контролировал глава Докучаевска Александр Качанов.Напомним, каждая территория нашего региона взяла шефство над соцобъектами подшефного города. Так подарки уже готовит Ковров. Их доставят в Дом детского и юношеского творчества. Продолжают помогать в восстановлении города строители нашего региона. К примеру, они завершают работы в многоквартирнике на улице Ленина.Недавно в Докучаевске побывали педагоги Владимирской области. Они обменялись опытом с коллегами.Продолжают нести вахту на Донбассе и наши врачи. Сейчас в составе нашей бригады - 4 медика.