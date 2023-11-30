Колокола, отлитые по уникальной технологии во Владимирской области, передадут в зону...

Колокола, отлитые по уникальной технологии во Владимирской области, передадут в зону СВОМитрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил походную звонницу из семи колоколов для храма - часовни подшефной войсковой части в зоне специальной военной операции.- Во имя Отца и Сны и Святаго духа, Аминь.Освящение прошло во дворе Дома-музея Владимирских архиереев на улице Вишнёвой областного центра. Звонница изготовлена на пожертвования Владимирской епархии семейной мастерской "Вольгинский колоколец" по классической русской технологии из специальной бронзы.Голоса этих колоколов отличаются большой протяженностью звучания - более 40 секунд. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отметил, что звонница с отлитыми на них иконами предназначена для отряда "Спарта", в котором служат и добровольцы из нашего региона.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Что значит колокольный звон для православной церкви. Это и улучшение погоды, остановка стихийных бедствий. Это и призыв людей на молитву в храм. Это и победа над врагами.