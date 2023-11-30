Мэрия Владимира согласовала план точечной застройки квартала за гостиницей Заря Глава Владимира...

Мэрия Владимира согласовала план точечной застройки квартала за гостиницей "Заря"Глава Владимира Дмитрий Наумов согласовал планы точечной застройки квартала за гостиницей "Заря". Там хотят построить торговый центр, коммерческую пристройку и многоэтажный дом. Проект прошел публичные слушания, но владимирцы, которые принимали в них участие, заявляют: их замечания власти проигнорировали. С чем уже сейчас приходится мириться местным жителям, а с чем - предстоит? - выясняла Дарья Давыдова.Вечерний обход во дворе на Садовой. Автовладельцы нарезают круги у дома, примеряясь к каждому свободному метру.- Сюда не поместится.И типичное утро там же. Только теперь места вдоль забора караулят арендаторы близлежащих офисов, ветклиники, сотрудники института образования.- Ха, знак, смотри, кто-то содрал.Председатель ТСЖ Григорий Архипов лично выпрашивал в ГИБДД таблички и знаки ограничения парковки у мусорной площадки. Но это ничего не решило. Хуже того. На днях мэрия окончательно согласовала очередной проект точечной застройки территории за "Зарёй". Квартал собираются "уплотнить" восьмиэтажкой, супермаркетом и гостиничной пристройкой. Замечания жителей, высказанные на публичных слушаниях, на планах никак не отразились.Григорий Архипов, председатель "ТСЖ Садовая 11А":- Данной застройкой мы не решаем проблему, мы ее усугубляем. И изменения в проект, они нисколько не решили данную проблему. Они прошли для того, чтобы их согласовали. Согласовали, прежде всего, строительство дома и строительство торгового центра."Свечку", в которой живет Григорий, когда-то вот также втиснули в этот район. С проектных девяти этажей здание (его строил бизнесмен Игорь Другов) выросло до двадцати. Отсюда, с самой высокой точки города, все проблемы - как на ладони. Возводить новый дом с подземным паркингом и уличной автостоянкой на двадцать мест планируют на этом крошечном пятачке. Скверов, спортивных площадок, каких-то мест отдыха здесь нет и, судя по всему, уже не будет.Елена Дубровина, старшая по дому №17 на улице Садовой:- Вот наша детская площадка, вот видите, вот она. А у них в этом доме вообще нет площадки. Они сюда в основном приходят. Но это всё, что у нас есть. Здесь даже новогодние праздники проводит администрация. Потому что нигде в округе больше этой территории нет.Общественный "фильтр" проект прошел той зимой. Итог - плюс одно парковочное место. И предложение установить публичный сервитут на две дороги, пролегающие через жилой сектор. Шире они от этого, разумеется, не станут. И о реконструкции речи тоже не идет.Алексей Алекин, консультант Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Организовать сквозные проезды с улицы Садовой к Ново-Ямской, Пичугина, проспекту Ленина не представляется возможным, так как это затрагивает интересы смежных землепользователей. Проезды запроектированы таким образом, что обеспечивается доступ пожарных с любой стороны к этим зданиям.Известно, что с инициативой разработать проект планировки территории за "Зарёй" выступил частный предприниматель. По данным из открытых источников, он ведет гостиничный бизнес на Студеной горе. В повторном обсуждении документ по закону не нуждается. Оставшиеся возражения жители могут оставить при себе.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. Александр Голубев. "Вести-Владимир".