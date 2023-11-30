Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной

Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности). Solar NGFW был впервые представлен рынку в апреле текущего года как комплексное многофункциональное решение, обеспечивающее надежную, масштабируемую и