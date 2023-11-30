Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев рассказал, с чем связан резкий рост...

Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев рассказал, с чем связан резкий рост цен на куриное мясо и яйцоКуриное мясо и яйцо за последние месяцы подорожали примерно на двадцать - тридцать процентов. С чем связан такой резкий рост? Какие меры предпринимаются, чтобы запустить процесс вспять и чего ждать дальше? В интервью нашему телеканалу рассказал министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев.