В 33-м регионе выявлена новая мошенническая схема.
В 33-м регионе выявлена новая мошенническая схема. Нетрудоустроенным землякам звонят злоумышленники, представляясь сотрудниками службы занятости населения, работодателями или специалистами портала «Работа России». Об этом рассказала ЦЗН Владимирской области.
Аферисты пользуются разными номерами и, в частности, предлагают удалённую занятость или помощь в оформлении пособия по безработице. Цель одна: получить данные банковской карты жертвы.
Сотрудники регионального Центра занятости населения призывают владимирцев к бдительности и советуют при малейшем подозрении обращаться в филиалы ЦЗН.