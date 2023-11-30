В 33-м регионе выявлена новая мошенническая схема.

В 33-м регионе выявлена новая мошенническая схема. Нетрудоустроенным землякам звонят злоумышленники, представляясь сотрудниками службы занятости населения, работодателями или специалистами портала «Работа России». Об этом рассказала ЦЗН Владимирской области.Аферисты пользуются разными номерами и, в частности, предлагают удалённую занятость или помощь в оформлении пособия по безработице. Цель одна: получить данные банковской карты жертвы.Сотрудники регионального Центра занятости населения призывают владимирцев к бдительности и советуют при малейшем подозрении обращаться в филиалы ЦЗН.