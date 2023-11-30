Церемония возложения цветов ко Дню неизвестного солдата состоялась в четверг, 30 ноября, на Князь-Владимирском кладбище. Жители Владимира почтили память воинов Великой Отечественной войны,

Церемония возложения цветов ко Дню неизвестного солдата состоялась в четверг, 30 ноября, на Князь-Владимирском кладбище. Жители Владимира почтили память воинов Великой Отечественной войны, чьи имена не сохранились в истории. На мероприятие пришли представители городской мэрии и областного военного комиссариата, депутаты горсовета, члены Молодежной думы при областном Законодательном собрании, кадеты, студенты, школьники, участники СВО. Прокомментируйте новость