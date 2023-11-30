«Нежданно-нагаданно»: астрофизики предупреждают жителей Владимирской области о сильной магнитной...

«Нежданно-нагаданно»: астрофизики предупреждают жителей Владимирской области о сильной магнитной буре 1 декабряРанее учёные сообщали, что ближайшая магнитная буря ожидается 4 декабря. Но сегодня (30 ноября) всё неожиданно изменилось.По последним данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря средней интенсивности (предварительно - G2, 6 баллов) обрушится на землю уже завтра - 1 декабря 2023 года с раннего утра."Ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году", — подтвердила Мария Абунина РИА "Новости".По словам эксперта, интенсивность возмущений в магнитосфере может достичь рекордного уровня G3 - G4. То есть, это может быть «сильная» или «очень сильная буря».Кто-то из учёных теперь прогнозирует и северные сияния, которые можно будет наблюдать и во Владимирской области, но при условии хорошей погоды и ясного неба. А синоптики пока говорят об обратном. В нашем регионе в ближайшие дни будет облачно, без прояснении.Важно:Ученые утверждают, что с лета 2022 года наша планета приближается к пику воздействия солнечной активности. Магнитные бури станут происходить всё чаще.Фото: pxfuel.com