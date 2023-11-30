Новый вид мошенничества во Владимирской области: безработным звонят из «службы занятости». В...

Новый вид мошенничества во Владимирской области: безработным звонят из «службы занятости».В пресс-службе Правительства Владимирской области предупреждают: в последнее время участились случаи звонков от мошенников с предложениями удалённой работы, выплаты пособия по безработице или платных услуг по трудоустройству.В схемах обмана могут быть задействованы сразу несколько человек – они звонят с разных телефонов, представляются «работниками» портала «Работа России».Следует помнить, что реальные сотрудники центра занятости населения не требуют деньги за свои услуги и участие в мероприятиях. Все услуги предоставляются бесплатно.После размещения заявки на портале «Работа России» с владимирцами действительно связывается сотрудник службы занятости, но только для того, чтобы согласовать удобное время визита в центр или пригласить принять участие в открытых отборах, «ярмарках вакансий» и пр.Помните, что злоумышленники могут знать ваше полное имя и даже дату рождения:«Задача преступников – любым способом получить ваши данные, включая реквизиты карт, чтобы завладеть деньгами! Поэтому не сообщайте никому ПИН-код банковской карты, пароль от мобильного и интернет-банка, коды из СМС и трёхзначный код, указанный на обороте карты...» - напоминают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Фото: pxfuel.com