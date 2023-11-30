По обвинению в присвоении, совершённом с использованием служебного положения, перед судом предстанет бывший начальник одной из управляющих компаний Владимира.

По обвинению в присвоении, совершённом с использованием служебного положения, перед судом предстанет бывший начальник одной из управляющих компаний Владимира. Об этом сообщила УМВД России по региону.Правоохранители установили, что 43-летний фигурант выпустил распоряжение об использовании своего автомобиля в служебных целях. Он сделал все необходимые документы и два месяца получал компенсацию. Сумма причинённого мужчиной ущерба составила 160 тыс. рублей.Теперь уголовное дело в отношении экс-руководителя передано в суд.