В пятницу и грядущие выходные синоптики обещают снегопады, предупредили жителей в мэрии. Температура на улице будет падать с каждым днем, сообщают синоптики. 1 декабря ожидается – 4

В пятницу и грядущие выходные синоптики обещают снегопады, предупредили жителей в мэрии. Температура на улице будет падать с каждым днем, сообщают синоптики. 1 декабря ожидается – 4 градуса, в субботу – 5, а в воскресенье – 6. Самый сильный снегопад, судя по прогнозам, стоит ждать в воскресенье. Кому-то такая погода нравится, кому-то нет. Управкомпаниям, например,