Эстафету принял город Муром. Там надзорные органы провели мониторинг соблюдения управляющими организациями обязанностей по очистке придомовых территории от снежных наносов. Вот такие

Эстафету принял город Муром. Там надзорные органы провели мониторинг соблюдения управляющими организациями обязанностей по очистке придомовых территории от снежных наносов. Вот такие «снежные тропы» ведут к многоквартирным домам на муромских улицах. 21 ноября на место с проверкой выехала местная прокуратура. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области В ходе обследования городской территории сотрудниками прокуратуры установлено, что