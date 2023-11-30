К правоохранителям обратились представители трёх многодетных семей из Муромского района Владимирской области.

К правоохранителям обратились представители трёх многодетных семей из Муромского района Владимирской области. Граждане рассказали, что местные власти предоставили им бесплатные земельные участки под жилищное строительство, однако без необходимой инженерной инфраструктуры. Об этом сообщила региональной прокуратуры.К участкам не только не подведены электричество, газ и вода, к ним даже нет нормальных дорог и тротуаров. «Из-за выявленных нарушений собственники земельных участков фактически лишены возможности строительства индивидуальных жилых домов, улучшения жилищных условий», – отмечает пресс-служба ведомства.В настоящий момент прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местную администрацию устранить нарушения.