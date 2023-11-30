АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело испытания режимов транспортировки нефтепродуктов с использованием противотурбулентной присадки (ПТП) на магистральных нефтепродуктопроводах.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело испытания режимов транспортировки нефтепродуктов с использованием противотурбулентной присадки (ПТП) на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) во Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской, Орловской, Ивановской и Ярославской областях.Цель - увеличение пропускной способности трубопроводов предприятия, снижение затрат на транспортировку нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь, а также увеличение поставок сырья в направлении порта Приморск.Испытания режимов транспортировки прошли на линейной производственно-диспетчерской станции «Рязань» Рязанского нефтепроводного управления (РНУ) и нефтеперекачивающей станции «Филино» Горьковского РНУ.Противотурбулентные присадки, разработанные ООО «Транснефть-Синтез», обеспечивают увеличение пропускной способности и снижение рабочего давления при транспортировке нефтепродуктов по магистральным МНПП, а также повышают энергоэффективность процесса транспортировки.Использование отечественных компонентов ПТП снижает турбулентность в пристенной области трубопровода с уменьшением гидравлического сопротивления линейной части из-за трения.По результатам испытаний принято решение об использовании ПТП в трубопроводах с декабря текущего года.Применение присадок позволит увеличить пропускную способность до 20% нефтепродуктопроводов Новки - Рязань, Рязань - Тула - Орел, Рязань - Москва, а также участка Филино - Ярославль МНПП Горький - Ярославль без реконструкции объектов МНПП и строительства лупингов.