ПРЯМОЙ ЭФИР: На Радио России - Владимир расскажут, насколько вопросы противодействия коррупции...

ПРЯМОЙ ЭФИР: На "Радио России - Владимир" расскажут, насколько вопросы противодействия коррупции актуальны для 33-го региона9 декабря международный день борьбы с коррупцией. Насколько вопросы противодействия коррупции актуальны для нашего региона? Как много нарушений выявляется? Какова динамика численности выявляемых нарушений?Об этом на "Радио России - Владимир" 1 декабря в 7 часов 20 минут в программе юриста Ларисы Павловой «Ваше право» расскажет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Владимирской области Александр Лазарев.Телефон в студии 35-31-33, код города 4922.