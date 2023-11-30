2VtzqvCmP4d «Ростелеком» стал техническим партнером профориентационного форума «Время IT» во...

2VtzqvCmP4d«Ростелеком» стал техническим партнером профориентационного форума «Время IT» во Владимире.«Ростелеком» обеспечил интернетом торжественное закрытие профориентационного форума «Время IT» во Владимире. Специалисты провайдера выделили канал связи и обеспечили организаторов мероприятия — представителей министерства образования и молодежной политики Владимирской области и Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой — интернетом на скорости до 100 Мбит/с.Форум проходил в течение месяца. За это время более 25 тысяч школьников и студентов приняли участие во встречах, мастер-классах, профессиональных тренингах, лекциях, круглых столах, тестированиях, посвященных IT-отрасли.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Сегодня сфера IT — одна из наиболее динамично развивающихся и перспективных с точки зрения построения карьеры. Причем речь идет не только о программистах. Отрасли нужны менеджеры, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности и другие. На форуме участники узнали о том, какие запросы формируют работодатели к потенциальным сотрудникам, а также получили бесценный опыт работы в команде.Виктория Власенко, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Важная задача форума “Время IT” — дать нашим старшеклассникам и студентам представление о современных возможностях информационных технологий, многообразии профессий и перспективах построения карьеры в этой области. Ее мы решаем совместно с нашими партнерами — федеральными и региональными IT-компаниями.Подробнее о сервисах и услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 10 00 800