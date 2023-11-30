Скончался заместитель начальника УМВД России по городу Владимиру, начальник полиции Георгий...

Скончался заместитель начальника УМВД России по городу Владимиру, начальник полиции Георгий Чивичев.29 ноября на 61-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника УМВД России по городу Владимиру - начальник полиции Георгий Георгиевич Чивичев.Георгий Георгиевич родился 18 сентября 1963 года в селе Джанхоши Марнеульского района Грузинской ССР. В 1992 году с отличием окончил Владимирский юридический институт МЮ РФ.Георгий Георгиевич проходил службу в органах внутренних дел с мая 1984 года. Благодаря высокому профессионализму и личным качествам прошел путь от милиционера ОВО при Октябрьском РОВД города Владимира до заместителя начальника УМВД России по городу Владимиру – начальника полиции.С апреля 1993 года по декабрь 2004 года Георгий Георгиевич проходил службу в уголовном розыске, замещая различные должности - от оперативного сотрудника до первого заместителя начальника отдела - начальника криминальной милиции ОВД Ленинского района города Владимира.За время службы он воспитал не одно поколение опытных сотрудников, которые сейчас занимают руководящие должности, являются наставниками молодых сотрудников.Георгий Георгиевич был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным человеком, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег.Смерть Георгия Георгиевича – тяжелая утрата для родных и близких, товарищей по службе.Руководство и личный состав УМВД России по городу Владимиру выражают глубокие соболезнования родным и близким Георгия Чивичева.Прощание с Георгием Георгиевичем состоится 1 декабря 2023 года с 9:00 до 10:00 в Доме культуры молодежи по адресу: город Владимир, улица Мира, дом 55.С 10:30 до 11:30 начнется отпевание в Свято-Успенском Кафедральном соборе по адресу: город Владимир, улица Большая Московская, дом 56.