Смотрите Вести в 14.30: какие проблемы поможет разрешить Кризисный центр Построят и точка! Во...

Смотрите "Вести" в 14.30: какие проблемы поможет разрешить Кризисный центрПостроят и точка!Во Владимире за гостиницей Заря, где между жителями идёт борьба за каждый парковочный метр, ситуация накаляется.В беде не бросятВ Камешковском районе готовы протянуть руку помощи всем женщинам, которые оказались в трудной ситуации. Какие проблемы поможет разрешить Кризисный центр?Колокольный перезвонО чём возвещает походная звонница? Колокола, отлитые по уникальной технологии во Владимирской области, передадут в зону СВО.