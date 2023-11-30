Смотрите Вести в 9.00: Золотые куриные яйца - на полках владимирских магазинов Не простое, а...

Смотрите "Вести" в 9.00: "Золотые" куриные яйца - на полках владимирских магазиновНе простое, а золотое- "Золотые" куриные яйца - на полках владимирских магазинов. С чем связано подорожание и возможно ли повернуть процесс вспять?Походная звонница- Походная звонница поёт о разном. Колокола, отлитые по уникальной технологии во Владимирской области, доставят в храм-часовню в зоне СВО.На Восток!- До Владимира - на "Москвиче" по скоростной М12. Блогеры оценили новую магистраль и наш регион.