Собака-участница владимирского проекта Пушистая библиотека прошла ментал-тест в...

Собака-участница владимирского проекта "Пушистая библиотека" прошла ментал-тест в МосквеСобака-участница владимирского проекта "Пушистая библиотека" прошла ментал-тест в Москве. Напомню, благотворительный проект помогает развить у детей интерес к чтению - пушистые учителя присутствуют на встречах и помогают ребятам совершенствовать эмоциональное восприятие рассказа или сказки.Хвостатые волонтеры - воспитанники приютов для животных. Важно, чтобы собаки были социальны и безопасны в общении. Потому все они проходят специальное тестирование. Рыжая - так зовут собаку-участницу проекта - достойно справилась с заданиями, сообщают волонтеры. Испытания включали внезапное появление человека в костюме привидения, выстрел и поиск в комнате без света.