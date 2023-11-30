Его представят на инвестиционном конгрессе в начале декабря

Студия Артемия Лебедева разработала бренд 1000-летия Суздаля. Об этом рассказал заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.Презентация бренда состоится на инвестиционном Конгрессе-2023, который в начале декабря.«Всё увидите, посмотрите, сами сформируете свое мнение. Не буду рекламировать. Сделано всё качественно, красиво», поделился Ремига.Вице-губернатор также поделился, что основой без сюрпризов выбрана эмблема Суздаля — сокол и разработка бренда «для региона ничего не стоила».Напомним, Суздальский автовокзал станет .