Специалисты отрабатывали действия на случай возможных нештатных ситуаций.

Специалисты компании «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учебно-тренировочные занятия на подводных переходах кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы (КМНПП). Занятия прошли на реках Клязьма и Москва, сообщает пресс-служба предприятия.По сценарию учений, приближенному к реальности, операторы получили информацию об авариях на подводных переходах КМНПП с условным выходом нефтепродукта. Дежурные сразу же передали информацию оперативным и диспетчерским подразделениям — транспортировку «остановили», а на рубежи локализации выехали аварийные службы Володарского районного нефтепродуктопроводного управления.Было задействовано 350 метров боновых заграждений, шесть нефтесборщиков общей производительностью 200 кубометров в час, емкости для временного хранения. Параллельно сотрудники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг поверхностных вод, воздуха и почвы.Основные работы выполнял персонал профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия — всего 32 человека. В учениях использовали 12 единиц оборудования и техники, в том числе пожарной. Персонал оперативно выполнил все задания учений.