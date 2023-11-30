Уникальная находка из Владимирской области: палеонтологи обнаружили рака-отшельника, которому 110...

Уникальная находка из Владимирской области: палеонтологи обнаружили рака-отшельника, которому 110 млн летОб этом информирует Российская Академия Наук. Специалисты рассказывают, что в новой статье международного коллектива палеонтологов (с участием старшего научного сотрудника Атлантического отделения Институту океанологии им. В.П. Ширшова РАН - Эдуарда Мычко) сообщается о находке ископаемого рака-отшельника в среднемеловых (110 млн лет) отложениях Владимирской области.Цитируем:«Находка, представленная почти полным панцирем с конечностями, сразу вызвала большой ажиотаж, хотя предварительно те, кто ее видел, полагали, что она представляет собой остатки настоящего краба. Лишь в процессе детального изучения стало понятно, что этот «краб» вовсе не краб, а рак-отшельник, причем невероятно похожий на современного удивительного глубоководного тиласписа (Tylaspis anomala)».Выяснилось, что у этого древнего рака-отшельника также две пары «ходильных ног», как и у тиласписа, а также аналогичная форма панциря, подобное строение - «хелипед» («грудных конечностей»).Удивительно, но за 100 млн лет эта группа необычных раков-отшельников практически не изменилась.Рак-отшельник обнаружен в мелководных отложениях древнего моря, а современные тиласписы живут на километровых глубинах океана и обходятся без защитного домика-ракушки.Название нового таксона — "Mutotylaspis tripudium" — можно перевести как «танцующий монстр Муто».Отмечается, что это «второй древний рак-отшельник в геологической летописи России».Фото: https://www.ras.ru