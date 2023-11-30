«Мама – это целый мир» – так называется традиционный городской фотоконкурс, посвященный Дню матери, который организует администрация города. В Центре культуры и искусства на Соборной во

«Мама – это целый мир» – так называется традиционный городской фотоконкурс, посвященный Дню матери, который организует администрация города. В Центре культуры и искусства на Соборной во Владимире чествовали его победителей. Фотоконкурс ко Дню матери из года в год находит большой отклик среди горожан. В этом году в нем участвовали 250 человек. Акция прошла в паблике