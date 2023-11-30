В декабре на улицах Владимира и области будет дежурить автономный комплекс видеофиксации...

В декабре на улицах Владимира и области будет "дежурить" автономный комплекс видеофиксации нарушенийАвтономный комплекс фото - и видеофиксации административных нарушений выедет на улицы городов региона уже в декабре.Машина будет следить за порядком во дворах и на дорогах. Как рассказал руководитель инспекции технадзора Виктор Шурыгин, комплекс смонтирован на служебном автомобиле инспекции и уже активно осваивается сотрудниками. Камеры будут автоматически фиксировать нарушения - неубранный снег, мусор, парковку на газоне, стертую дорожную разметку и другие.Виктор Шурыгин - начальник Инспекции административно-технического надзора Владимирской области:- Камеры каждая настроена на отдельный вид правонарушения, фиксирует. Вся эта информация уходит в Москву, там она обрабатывается. И потом мы получаем в виде тех снимков, которые я демонстрировал, в таком виде мы получаем.Количество обращений в адрес инспекции административно-технического надзора в области в этом году увеличилось в два раза - их более четырех тысяч. Львиная доля жалоб связана с парковкой автотранспорта на газонах, среди прочих претензий - несанкционированные свалки и ненадлежащий вывоз отходов.Мобильный комплекс в тестовом режиме испытали на прошлой неделе. А уже со следующей инспекторы планируют начать выезжать на маршруты для проведения проверок.