В городе Кольчугино заведующую детского сада приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Мы уже...

В городе Кольчугино заведующую детского сада приговорили к 2 годам лишения свободы условно.Мы уже рассказывали об этой истории ранее. Напомним, заведующая муниципального дошкольного учреждения, злоупотребляя своим служебным положением, приняла на работу сторожем знакомую. Та, естественно, там даже не появлялась.Незаконно начисленную сторожу заработную плату (148 870,68 рублей) заведующая присвоила и потратила на свое усмотрение. Об этом информирует пресс-служба Кольчугинского городского суда.Кроме того, в связи с перераспределением ставки сторожа заведующая предоставила в другое муниципальное учреждение срочный договор и иные необходимые документы для трудоустройства той же знакомой.Заведующая направляла табели учета рабочего времени в казенное учреждение для начисления знакомой заработной платы. Поступавшие на банковскую карту деньги заведующая тратила по своему усмотрению.В результате казенному учреждению причинен ущерб в крупном размере — около 400 000 рублей.А также, как рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда, заведующая уговорила двух сотрудниц дошкольного учреждения, что будет подписывать приказы о начислении им выплат стимулирующего характера («в большем размере»), а те будут передавать их ей.Деньги (627 996 рублей) подсудимая, в свою очередь, потратила на нужды детского сада.Уточняется, что ранее женщина к уголовной и административной ответственности не привлекалась, «характеризуется положительно».Как итог: приговором суда от 29 ноября 2023 года бывшая заведующая признана виновной в «присвоении», «мошенничестве» и «злоупотреблении должностными полномочиями».Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года (условно) с испытательным сроком 2 года. А также у нее теперь нет права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в муниципальных учреждениях (на 2 года).Фото: pxfuel.com