В Коврове предприниматель повредил автодорогу при строительстве инженерных сетей...

В Коврове предприниматель повредил автодорогу при строительстве инженерных сетей водоснабжения.Как стало известно, Ковровской городской прокуратурой по многочисленным обращениям граждан была проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и правил благоустройства территории.Выяснилось, что индивидуальному предпринимателю выдан ордер на право производства земляных работ по строительству инженерных сетей водоснабжения (и водоотведения) для возводимого им дома в районе улицы Дегтярева.«Несмотря на истечение срока действия ордера, предприниматель его не продлил и продолжил работы по строительству. При этом на участке автомобильной дороги по улице Свердлова им было повреждено дорожное полотно. Это создавало угрозу безопасности участников дорожного движения. А территория зеленой зоны была захламлена строительными отходами...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате, после проверки, прокурором в адрес индивидуального предпринимателя было внесено представление.Уточняется, что участок дороги был приведен в безопасное состояние, а строительные отходы убраны.В данный момент восстановление асфальтового покрытия находится на контроле городской прокуратуры.Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении (правил благоустройства и содержания территорий).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области