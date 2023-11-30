ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина, случилось в Коврове 28 ноября.

ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина, случилось в Коврове 28 ноября. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл вечером на регулируемом перекрестке улиц Труда и Ленина. «Фольксваген» под управлением 32-летнего водителя ехал на разрешающий сигнал светофора, а вот потерпевшая решила пересечь проезжую часть на красный свет. Дама угодила под колёса и получила травму. К счастью, женщина осталась жива и сегодня проходит амбулаторное лечение.Правоохранители призывают всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД и отмечают, что «пешеход может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП РФ».