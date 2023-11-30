Международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2023» начался. Спортсмены из регионов России, Казахстана и Беларуси будут соревноваться несколько дней, сообщили в пресс-службе правительства. На

Международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2023» начался. Спортсмены из регионов России, Казахстана и Беларуси будут соревноваться несколько дней, сообщили в пресс-службе правительства. На первом этапе команды будут играть в двух группах по круговой системе. В плей-офф пройдут только две команды из каждой группы. 3 декабря пройдут полуфиналы, финал и матч за 3 место. В