В Собинке 15 работников управления образования нарушили антикоррупционное...

В Собинке 15 работников управления образования нарушили антикоррупционное законодательство.Выяснилось, что работники Управления образования администрации Собинского района представили неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, имуществе (и прочем) за 2022 год.Так, отдельными должностными лицами не были указаны сведения об открытых расчетных счетах, полученном доходе помимо зарплаты по основному месту работы.«Выявлены факты неотражения доходов, полученных супругами и несовершеннолетними детьми...» – рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В связи с этими нарушениями было внесено представление руководителю Управления. И в результате 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: pxfuel.com