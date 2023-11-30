В Собинке 15 работников управления образования нарушили антикоррупционное...
В Собинке 15 работников управления образования нарушили антикоррупционное законодательство.
Выяснилось, что работники Управления образования администрации Собинского района представили неполные и недостоверные сведения в справках о доходах, расходах, имуществе (и прочем) за 2022 год.
Так, отдельными должностными лицами не были указаны сведения об открытых расчетных счетах, полученном доходе помимо зарплаты по основному месту работы.
«Выявлены факты неотражения доходов, полученных супругами и несовершеннолетними детьми...» – рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
В связи с этими нарушениями было внесено представление руководителю Управления. И в результате 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: pxfuel.com