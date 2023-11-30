Пожар случился сегодня, 30 ноября, около двух часов ночи, сообщили в тревожном ведомстве. Огонь вспыхнул в жилом частном доме №9 в деревне Малахово. На место прибыли 16 спасателей и 5 единиц

Пожар случился сегодня, 30 ноября, около двух часов ночи, сообщили в тревожном ведомстве. Огонь вспыхнул в жилом частном доме №9 в деревне Малахово. На место прибыли 16 спасателей и 5 единиц техники. К счастью, пламя удалось потушить и никто не пострадал. Предварительная площадь пожара – 130 квадратных метров, причину возгорания устанавливает дознаватель. Прокомментируйте новость у