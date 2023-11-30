За сутки выпало уже около 10 см снега.

В выходные владимирцев ожидают обильные снегопады и сильное похолодание. О ближайшей непогоде предупреждает администрация города.Так, за сутки коммунальщики вывезли уже более 300 кубометров снега, а на то, чтобы обработать дороги и тротуары против скольжения, израсходовано более 500 кубометров песко-соляной смеси. На сегодняшний день сотрудники коммунальных служб переведены в круглосуточный режим работы, а во дворах многоквартирных домов трудятся работники управляющих компаний.В случае «непредвиденной ситуации» или возникших вопросов администрация города просит обращаться по телефону «горячей линии» ЖКХ — 53-26-30. В нерабочее время и в выходные можно обратиться по номеру 05 или 53-11-48.