Ковров посетили ветераны спецподразделения «Альфа», удостоенные высших государственных наград.

Ковров посетили ветераны спецподразделения «Альфа», удостоенные высших государственных наград. Об этом рассказала городской администрации.Почётные гости встретились с ковровскими школьниками, рассказали о себе и выбранной профессии. Герои поделились воспоминаниями об участии в боевых действиях, а также ответили на вопросы детей.Кроме того, ветераны «Альфы» посетили музей «Ковров – город оружейной славы» и приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Героев России.