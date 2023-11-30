Владимирец пырнул ножом назойливого гостя. Октябрьский районный суд вынес приговор 46-летнему жителю Владимира. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все началось,

Владимирец пырнул ножом назойливого гостя. Октябрьский районный суд вынес приговор 46-летнему жителю Владимира. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все началось, как часто бывает, с застолья и горячительных напитков. К фигуранту пришли в гости его приятельница и ранее незнакомым мужчиной. Спустя некоторое время женщина ушла, а ее спутник пожелал остаться и “трапезу” продолжить,