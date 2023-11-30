Бывший директор клиники обвиняется в злостном неисполнении решения суда, сообщили в прокуратуре. Дело в том, что он так и не снес незаконную пристройку. Здание клиники расположено на Большой

Бывший директор клиники обвиняется в злостном неисполнении решения суда, сообщили в прокуратуре. Дело в том, что он так и не снес незаконную пристройку. Здание клиники расположено на Большой Нижегородской, его пристройка признана незаконной и подлежит сносу. Обвиняемый был директором юрлица с мая 2021 по июнь 2022 и знал о судебном решении, более того, экс-руководителя неоднократно