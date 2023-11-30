На базе Высшей государственной инженерно-технической школы имени Советкина во Владимире заработал учебно-производственный комплекс по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».

На базе Высшей государственной инженерно-технической школы имени Советкина во Владимире заработал учебно-производственный комплекс по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». Об этом сообщила регионального правительства.Торжественное открытие нового УПК состоялось в среду, 29 ноября. Теперь воспитанники образовательного учреждения смогут совмещать учёбу и работу и получать практические навыки ремонта и обслуживания автомобилей. Столь бесценный опыт пригодится ребятам при дальнейшем трудоустройстве.Как отметила исполняющая обязанности директора образовательного учреждения Ольга Крючкова, в первый же день 5 студентов были трудоустроены в УПК в качестве слесарей по ремонту машин. Всего же здесь запланировано организовать рабочие места для 15 учащихся.