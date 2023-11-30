Во Владимире скоропостижно скончался 60-летний заместитель начальника городского УМВД Георгий Чивичев. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. От обычного

Во Владимире скоропостижно скончался 60-летний заместитель начальника городского УМВД Георгий Чивичев. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. От обычного милиционера – до начальника полиции. Георгий Чивичев был профессионалом своего дела, добрым и увлеченным своей работой человеком, пользовался уважением и авторитетом среди коллег. Опыт оперативной деятельности в сочетании с хорошей теоретической подготовкой и необходимыми организаторскими