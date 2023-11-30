Во Владимирской области Андрею Филинову присуждена премия по литературе имени Сергея...

Во Владимирской области Андрею Филинову присуждена премия по литературе имени Сергея НикитинаПодписано распоряжение регионального Правительства о присуждении премии в области литературы имени Сергея Константиновича Никитина (в 2023 году) - Андрею Филинову, члену Владимирского регионального отделения Союза российских писателей, за поэтические сборники - «Стихи разных лет» и «Крупная форма».Соответствующее предложение внесла конкурсная комиссия по премиям в области культуры, искусства и литературы при Министерстве культуры Владимирской области.Андрей Николаевич Филинов – известный владимирский литератор, журналист, член Общественной палаты Владимирской области, преподает на кафедре журналистики ВлГУ.Родился он в Комсомольске-на-Амуре в семье военного. Во Владимире живёт с 1973 года. Окончил Владимирский политехнический институт и Литературный институт имени Горького в Москве. Работал инженером-конструктором в КБ «Вектор», завбюро пропаганды художественной литературы.Андрей Николаевич организовал и провёл сотни творческих встреч советских писателей в трудовых коллективах, домах культуры, рабочих общежитиях Владимирской и Ивановской областей.В трудовой биографии Андрея Филинова – работа заведующим литературной частью областного театра драмы, корреспондентом газеты «Комсомольская искра», пресс-секретарём Губернатора Владимирской области. В 1996 году перешёл на работу в ГТРК «Владимир», которую и возглавляет с 2008 года по настоящее время.Книги Андрея Филинова «Стихи разных лет» и «Крупная форма» изданы в 2021 и 2023 годах. В них вошли избранные произведения автора, написанные как в жанре короткого лирического стихотворения, так и в разных форматах крупной поэтической формы.На заметку:Премия в области литературы имени Сергея К. Никитина присуждается деятелям литературы, внесшим выдающийся творческий вклад в сферу культуры Владимирской области, за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, получившие широкое общественное признание.Фото: ГТРК «Владимир»