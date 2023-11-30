Во Владимирской области открылось еще одно кризисное отделение для женщин, оказавшихся в сложной...

Во Владимирской области открылось еще одно кризисное отделение для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуацииДля мам "18 минус" и всех женщин в сложной жизненной ситуации. Новое кризисное отделение открыто в Камешковском районе. Оно появилось на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Слово Марии Платанюк.- И невозможно создать две одинаковых.Эмоции - на поверхности воды. Зарубцевать раны поможет творчество. Психолог кризисного центра Елена Сизова рассказывает: ЭБРУ- рисование на воде используют как разновидность арт-терапии.Елена Сизова, психолог:- Задействуются внутренние ресурсы для постановки новых целей и задач. Осознания текущей жизненной ситуации. Таким образом вся психо-коррекционная работа помогает женщинам преодолеть жизненные трудности и мы помогаем в социальной адаптации.Лечить цветом, сказкой, фото. Женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, помогут , в первую очередь, обрести душевное равновесие. Чтобы с новыми силами двигаться дальше. Отделение открыто на базе Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Здесь протянут руку помощи молодым матерям-одиночкам и несовершеннолетним беременным. Отделение рассчитано на 8 человек.Ольга Артемьева, заместитель Министра социальной защиты населения:- Сегодня здесь взошло одно огромное солнце. Оно будет светить многим девчонкам, многим родителям. И когда молодая мамочка будет принимать решение оставить ребёнка, а именно его она примет. Потому что здесь специалисты будут работать, которые научат любить жизнь.В центре - атмосфера домашнего уюта и тепла. Спальни, прачечная, кухня, гостиная. Все готово к приему мам возраста "18 минус". Проект под таким названием действует в Камешковском районе.Ирина Мокина, директор Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Эта программа предусматривает оказание комплексной помощи несовершеннолетним беременным, юным матерям, их ближайшему окружению. Также профилактику отказов от своих детей.Поддерживают специалисты и тех, кто столкнулся с болезнью детей. 2 раза в неделю в центр вместе с сыном приходит Наталья. У ребёнка - ДЦП.- Нас поддерживают и логопеды, и психологи. Занимаемся адаптивной ЛФК. Справляемся. Всё хорошо. Не падать духом- самое главное.В отделение могут обратиться жительницы любого города и района. Это уже второй, после владимирского, центр помощи женщинам в кризисной ситуации. Его двери открыты и для тех, кто пострадал от домашнего насилия.Мария Платанюк "Вести-Владимир"