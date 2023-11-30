Во Владимирской области с любовью отмечают День домашних животных. 30 ноября, начиная с 1931 года,...

Во Владимирской области с любовью отмечают День домашних животных.30 ноября, начиная с 1931 года, во многих странах отмечают замечательный международный праздник - Всемирный день домашних животных (World Pets Day).Праздник был учреждён на международном конгрессе движения в защиту природы в Италии. Этот день, безусловно, посвящён тем животным, которых мы приручили, т.е. нашим домашним любимцам: собакам, кошкам, попугаям, рыбкам, морским свинкам, крысам, хомячкам, кроликам, шиншилам, змеям, игуанам, черепахам, лошадям и многим другим.Всемирный день защиты домашних животных напоминает, что нужно непременно любить и лелеять домашних животных (и не только домашних, кстати), ценить и уважать их, ведь они так нуждаются всегда в нашем внимании и заботе.Сельскохозяйственные домашние животные обеспечивают человека натуральными продуктами: молоком, яйцами, мясом. Высоко ценится кожа и шерсть, пух и перья.Традиционно в этот день проходят специальные акции, лекции, семинары, конференции, дебаты, флешмобы, бесплатные вакцинации, выставки-продажи домашних кошек и собак. Проводятся концерты с перечислением денег в помощь животным. Организуются митинги, пикеты, демонстрации, участники которых требуют устранить пробелы в законодательстве по защите всего животного мира. В детских учреждениях проводятся беседы о сострадании и любви к братьям нашим меньшим, о необходимости беречь жизнь в любых ее проявлениях.Во Всемирный день защиты домашних животных необходимо всем владельцам домашних животных спросить у себя - действительно ли мы достаточно ответственно заботимся о своих любимцах?ГТРК Владимир постоянно публикует истории из жизни домашних животных. А также адреса приютов, которым необходимо помочь. Или даже взять там для себя верного четвероногого друга.Собака-участница владимирского проекта "Пушистая библиотека" прошла ментал-тест в МосквеКотик из Владимира ищет своих хозяевВ городе Гусь-Хрустальный приют для животных "Друзья" готовятся к приходу зимыВ Судогде сотрудники МЧС спасли собаку из ледяного пленаФото: https://www.pxfuel.com