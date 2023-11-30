Во Владимирской области стартовала акция Ёлка желаний Месяц до нового года. Всероссийская акция...

Во Владимирской области стартовала акция "Ёлка желаний"Месяц до нового года. Всероссийская акция "Ёлка желаний" уже стартовала.Любой желающий может исполнить мечту ребенка. Получателями подарков могут стать дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, болеющие опасными для жизни заболеваниями, дети - сироты - от трёх до семнадцати лет. Чтобы получить подарок, нужно до двадцатого декабря подать заявку на участие в акции - рассказать о желании ребенка на сайте ёлкажеланий.рф.Акция, напомню, проходит с 2018-го года. За это время мечты исполнились больше, чем у ста тысяч ребят.- Порадуйте своего внутреннего ребенка. Подарите частицу тепла, тем кто в этом больше всего нуждается.