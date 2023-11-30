Во Владимирскую область придут декабрьские морозы и сильнейшие снегопады. Мощный циклон с Черного...

Во Владимирскую область придут декабрьские морозы и сильнейшие снегопады.Мощный циклон с Черного моря приближается к Центральному Федеральному Округу.В декабре ожидаются сильнейшие снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Именно глубокий циклон (с «сильным давлением в центре») приведет к обильным снегопадам, которые накроют Владимирскую, Московскую и другие области в ближайшие дни.Будет облачно и серо, но температура достигнет зимней нормы.1 декабря (в пятницу) во Владимире (и по области) ожидается понижение температуры до -6...8°C днём. Влажность — 88%. Ветер — юго-восточный, до 3 метров в секунду.Атмосферное давление в течение дня понизится с 748 до 740 мм ртутного столба. Магнитное поле — неустойчивое.Ночью (с 1 на 2 декабря) прогнозируется -7°C, а к выходным ожидается ещё большее понижение температуры: до -8...10°C.Начало следующей рабочей недели обещает быть по-настоящему зимним, прогнозируются морозы до -15...18°C.Народный прогноз погоды на 1 декабря:«Метель в этот день повторится и на масленицу»;«Какое 1 декабря – такая и зима будет»;«С утра тепло – быть оттепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень – таковой будет и середина зимы, а если под вечер закрутит метель, то уйдет от нас зима неохотно».Фото: pxfuel.com