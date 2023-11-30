Житель Гусь-Хрустального обворовывал грузовые автомобили, припаркованные во дворах города. Как...

Житель Гусь-Хрустального обворовывал грузовые автомобили, припаркованные во дворах города.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Гусь-Хрустальный.Выяснилось, что в летний период обвиняемый совершил серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов.«Надев перчатки и вооружившись гаечным ключом, злоумышленник разбивал стекла автомобилей и похищал из них строительные и электроинструменты, компрессоры и другие личные вещи автовладельцев...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Как оказалось, мужчина также совершил несколько краж из магазинов цифровой и бытовой техники, расположенных на территории районного центра.В ходе следствия установлена причастность фигуранта к 11 преступлениям. Общий материальный ущерб превысил 145 000 рублей.Свою вину мужчина признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Фото: pxfuel.com